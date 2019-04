Cette nuit, le Los Angeles Galaxy affrontait les Portland Timbers à l’occasion de la 4e journée de MLS. Une fois de plus, l’attaquant star des Galácticos, Zlatan Ibrahimović, s’est illustré pendant cette rencontre, en inscrivant un doublé sur penalty (victoire 2-1).

Mais le Suédois s’est également fait remarquer pour un geste acrobatique dont lui seul a le secret. À la 14e minute du match, le capitaine de LA est à la réception d’un centre d’un de ses coéquipiers, et il élève son pied plus haut que tout le monde pour reprendre le ballon, qui ira s’écraser sur le poteau droit du gardien adverse, tout heureux de ne pas voir le cuir faire trembler ses filets.

UHHHHHH this is outrageous from @Ibra_official pic.twitter.com/s68In4b3gU

— LA Galaxy (@LAGalaxy) 1 avril 2019