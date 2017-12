La crise couve au Panathinaïkos. Alors qu’un procès pour défaut de paiement s’ouvre cette semaine en Grèce, sur plaintes de joueurs passés par le géant grec dernièrement comme Michael Essien ou Sebastian Leto, la presse hellène nous apprend ce lundi que la formation athénienne fait toujours face à des difficultés économiques terribles puisque plusieurs joueurs de l’effectif n’ont pas été payés depuis plusieurs mois. Interrogé par Aftonbladet, en Suède, Nicklas Hult (27 ans) a témoigné.

« Le Panathinaïkos a eu beaucoup de temps pour régler ce problème avec les salaires. Il y a de grosses sommes que moi et d’autres joueurs n’avons pas reçues. Il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup de dirigeants de clubs qui ont assisté à des réunions avec des joueurs nous ont dit que nos salaires arriveraient. Mais, aujourd’hui, la limite a été atteinte, je sentais que je devais faire quelque chose », a lancé l’ancien Niçois, désireux de quitter le club dès que possible. Comme Hult, pisté par le RSC Anderlecht, d’autres éléments attendent toujours d’être payés. Ils se sont retournés vers leur direction qui, acculée, n’aura peut-être pas d’autres choix que de leur ouvrir la porte lors du mercato d’hiver, et à prix réduits. À bon entendeur.