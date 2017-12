Dans une longue interview à La Provence, Jordan Amavi s’est longuement confié. Le latéral gauche a balayé plusieurs sujets : son intégration à l’OM, le départ avorté de Patrice Evra… Et lorsqu’il a du révéler le nom de son binôme favori parmi la vingtaine de joueurs du groupe marseillais, le défenseur formé à Nice n’a pas hésité :

« Payet ! On ne se connaissait pas du tout avant. Je m’entends bien avec tout le monde mais je rigole beaucoup avec lui. Je ne sais pas pourquoi on s’entend si bien mais on a les mêmes délires. Comme la série H, par exemple. On a les mêmes conneries en tête. En fait, Payet, c’est un peu un enfant ! (Rires) »