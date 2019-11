L’arrivée de Moise Kean à Everton est pour le moment loin d’être une réussite. Malgré un gros transfert estimé à 25 M€ (cette somme peut atteindre 33 M€ avec les bonus) en provenance de la Juventus, l’attaquant joue très peu et souffre maintenant de problèmes de discipline. Il a carrément été mis de côté par Marco Silva ces dernières semaines. Le doute s’installe d’autant que le père du joueur parle même « d’erreur » en évoquant ce transfert à l’étranger à seulement 19 ans.

« Envoyer mon fils en Angleterre était une erreur car il est encore trop jeune. Il ne se sent pas bien à Everton, je n’ai pas aimé ce transfert. J’espère qu’il pourra revenir le plus rapidement possible en Italie. J’espère qu’il ira à Rome, mais l’important c’est surtout qu’il revienne ici » a d’abord expliqué Jean Kean à la radio italienne Centro Suono Sport, avant de glisser un petit tacle à Mino Raiola, l’agent de son fils. « Je n’ai pas de relation avec Raiola. Je ne l’ai jamais rencontré, je ne pense même pas qu’il veuille me voir. Il a demandé la procuration de mon fils à l’âge de 14 ans et, avec mon ex-femme, il voulait l’emmener en Angleterre. À Everton, où il joue actuellement, il ne se sent pas bien. Je pense qu’il aurait dû attendre encore quelques années avant de vivre une expérience à l’étranger. S’il y a une possibilité pour lui de revenir en Italie, j’espère que ça se fera pour ne pas le perdre. » Voilà qui est lâché...