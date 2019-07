Alors que son contrat courait jusqu’en juin 2023, Antoine Griezmann a décidé de quitter l’Atlético de Madrid il y a plusieurs semaines. L’international français n’a toujours pas trouvé son nouveau club mais celui-ci devrait être, sauf grande surprise, le FC Barcelone. Si l’officialisation n’a toujours pas eu lieu, beaucoup de rumeurs ont circulé autour de son transfert, dont celle d’un accord trouvé entre le natif de Mâcon et le Barça en mars dernier. Un éventuel papier signé qui avait fait grand bruit en Espagne. Et ce jeudi, le président de l’Atlético de Madrid a prévenu les Blaugranas.

« La vérité, c’est que je ne sais pas mais si vous le dites, et qu’il l’a signé (le document en mars dernier, ndlr), cela aura des conséquences. Ça ne me semble pas normal, mais je ne sais pas s’il l’a signé ou non et je ne sais pas s’il va à Barcelone ou non. Attendez quelques jours, j’imagine que nous le saurons », a lâché Enrique Cerezo dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

