Comme le révèle ABC, Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole de football, et son secrétaire général, Andreu Camps, ont été inculpés par le tribunal d’instruction n°10 de Madrid pour falsification présumée de document public, dans le cadre de la réforme législative de la Fédération espagnole de football (RFEF), visant à introduire 19 nouveaux membres de droit à l’assemblée. Selon les informations du quotidien espagnol, le juge en charge du dossier a réclamé le procès-verbal de l’assemblée de la fédération du 16 décembre, ainsi que le dossier des allégations présenté cinq jours auparavant au Consejo Superior de Deporte (CSD).

Approuvée par l’assemblée de la RFEF, l’intronisation de 19 nouveaux membres a rencontré l’opposition du Tribunal arbitral du sport et du CSD dans un premier temps. Le CSD a finalement accepté une nouvelle proposition de la RFEF, qui a réduit le nombre des nouveaux membres de droit de 19 à seulement 5. Après l’assemblée de la Fédération du 16 décembre, même si elle n’était pas à l’ordre du jour ni formellement approuvée, Camps a informé le CSD que l’assemblée avait "accepté" l’inclusion des membres de droit. Rubiales et Camps défendent que l’inclusion des membres de droit dans l’assemblée de juin avait déjà été approuvée. La plainte assure que cette conformité n’a pas eu lieu et fournit la vidéo de l’assemblée de décembre.