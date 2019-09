Le Paris Saint-Germain avait-il prévu un coup de poker en cas de départ de Neymar cet été ? Alors que le mercato parisien a largement été agité avec le dossier du Brésilien qui voulait retourner au FC Barcelone, deux ans après son arrivée, les Rouge et Bleu auraient eu un plan de secours pour se renforcer.

En effet, CalcioMercato annonce que les pensionnaires du Parc des Princes disposaient d’un accord avec Manchester United et Paul Pogba (26 ans) pour un transfert de 150 M€ et un salaire de 25 M€ par an. Finalement, le fait que Neymar soit resté dans la capitale française aurait fait capoter le deal. Très proche du Real Madrid, où Zinédine Zidane en avait fait sa priorité, le Français aurait-il accepté de rallier la Ligue 1 ? Rien n’est moins sûr...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10