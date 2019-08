Neymar sera-t-il convoqué par Thomas Tuchel pour la rencontre face à Nîmes dimanche au Parc des Princes ? Le flou artistique demeure sur la participation de l’international brésilien au premier du PSG cette saison en Ligue 1. L’intéressé qui souhaite plus que jamais rejoindre le FC Barcelone, ne paraît pas très emballé à la perspective de goûter à nouveau aux joies du championnat de France.

Selon les informations du Parisien, la star brésilienne est bien présente ce matin à l’entraînement au centre Ooredoo. Le PSG va même communiquer dans les prochaines heures sur la convocation ou non du joueur pour le match de demain soir (à suivre en direct commenté sur notre live). Plus que quelques minutes à attendre pour savoir si Neymar foulera ou non la pelouse du Parc des Princes...

