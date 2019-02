Après un peu plus de trois semaines de compétition, la finale de la Coupe d’Asie 2019 se disputait ce vendredi entre le Japon, vainqueur de la compétition en 2015, et le Qatar, qui n’avait jamais fait mieux qu’un quart de finale. Au Zayed Sports City Stadium d’Abu Dhabi, la formation qatarienne a créé l’exploit en s’imposant dans cette finale sur le score de 3-1 contre Hiroki Sakai et ses coéquipiers, décrochant ainsi sa première Coupe d’Asie des Nations !

Les hommes de Felix Sanchez démarraient cette finale par le bout avec l’ouverture du score d’Almoez, auteur d’un joli retourné (12e, 0-1) pour son neuvième but dans la compétition, un record dans l’histoire de cette Coupe. Hatim doublait ensuite la mise d’une magnifique frappe enroulée dans la lucarne (27e, 0-2). En deuxième période, les Japonais réduisaient l’écart grâce à Minamino (69e, 1-2), mais Afif redonnait deux buts d’avance au Qatar sur penalty (82e, 1-3). Vainqueur 3-1, le Qatar pouvait donc exulter. Et avec 19 buts marqués et seulement un encaissé (par le Japon donc), les Bordeaux ont réalisé une grande compétition !