L’attaquant congolais de 27 ans va devoir patienter avant de quitter l’Espagne. Pisté par Amiens, son ancien club, avec qui il s’est mis d’accord pour un retour en prêt avec option d’achat dès cet hiver, son club du Rayo Vallecano le bloquerait pour l’instant, comme le rapporte L’Équipe.

Le club madrilène demanderait une plus grosse offre de la part du club picard pour libérer le joueur, peu utilisé cette saison et avec un seul petit but à son actif. Sur la feuille de match pour la rencontre contre Valladolid hier, Kakuta avait préféré ne pas monter dans le bus et rester pour s’entraîner seul le samedi matin.