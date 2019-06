Matthijs de Ligt finira-t-il par faire un choix ? Entre le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et désormais la Juventus Turin, le défenseur central de l’Ajax et son entourage ne cessent de souffler le chaud et le froid depuis plusieurs mois, sans jamais exprimer leur préférence.

Selon RMC Sport, un autre candidat, et pas n’importe lequel, serait de ce fait venu aux renseignements pour en savoir plus sur sa situation actuelle : le Real Madrid. Les responsables du recrutement de la Casa Blanca seraient en effet attentifs au choix du Néerlandais. Une manière de faire comprendre qu’ils pourraient tenter de profiter de l’hésitation du joueur de 19 ans ? Probablement.

