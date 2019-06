Et si on touchait à la fin du feuilleton Matthijs de Ligt ? Depuis plusieurs semaines déjà, l’avenir du défenseur central de l’Ajax semblait se jouer entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Les Parisiens étaient même en pole position, puisqu’ils étaient visiblement d’accord pour s’aligner sur les exigences financières assez importantes de Mino Raiola pour son poulain. Le Barça lui ne voulait pas faire de folies.

Les informations dévoilées par la Cadena SER en cette soirée de mardi font d’ailleurs bien les affaires du Paris Saint-Germain. On apprend ainsi que Mino Raiola et le joueur ont refusé la dernière proposition du FC Barcelone. Le champion d’Espagne en titre semble même avoir abandonné et estime qu’il sera impossible de le recruter. Un refus basé sur des raisons purement financières pour les Catalans. Seule possibilité : que le joueur fasse marche arrière et accepte cette dernière offre qui avait dans un premier temps été refusée.

De Ligt demandait un salaire supérieur à celui de Frenkie de Jong

La radio précise que le président du FC Barcelone avait pourtant pris commande des négociations. Cela s’était avéré payant pour Frenkie de Jong, mais il n’a pas su convaincre le clan De Ligt. Il faut dire que le défenseur central de l’Ajax demandait un salaire encore supérieur à celui de son ancien coéquipier, qui va toucher 10 millions d’euros net auxquels il faudra rajouter 6 millions sous forme de bonus selon la presse ibérique. « Si Raiola dit non, le joueur est d’accord avec son agent », précise le média espagnol.

Raiola et Matthijs de Ligt ont donc été très clairs avec le Barça, qui tenait pourtant un accord avec les dirigeants amstellodamois. Ça se présente plutôt bien pour le Paris Saint-Germain a priori, même si la SER rajoute que les offres du Bayern et de la Juventus, également supérieures à celle du club catalan, sont toujours sur la table. La famille du joueur n’est d’ailleurs visiblement pas forcément convaincue par l’idée de le voir à Paris. Le sulfureux agent italien et le défenseur central batave devront donc trancher, mais le PSG a déjà éliminé un sacré rival de la course...

