Tous deux considérés comme les nouvelles pépites du centre de formation du Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi (17 ans) et Adil Aouchiche (17 ans) progressent à vitesse grand V. Cependant, les deux jeunes joueurs pourraient vite quitter la capitale française et pour cause, ils arrivent à la fin de leur contrat stagiaire à l’issue de la saison. Le premier subit la cour de formations telles que le RB Leipzig, le FC Barcelone ou Manchester City tandis que le second a déjà repoussé des approches émanants de Ligue 1.

Comme le révèle As, le Real Madrid est également sur les rangs pour s’octroyer les services des deux jeunes titis du Paris Saint-Germain. Pour l’instant, le Real Madrid n’en est qu’au stade de l’intérêt et n’a pas vraiment réalisé d’approche. Cela ne saurait tarder compte tenu de la forte concurrence dans ces dossiers.