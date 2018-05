Avec six longueurs d’avance sur Grenoble, à deux journées de la fin du championnat de National 1, le Red Star n’avait besoin que d’un point ce soir, face à Lyon-Duchère, pour valider son retour en Ligue 2, un an seulement après avoir quitté le monde professionnel. Pour la dernière de la saison à Bauer, avant un nouvel exil loin de leur « Craven Cottage », pragmatiques, les Audoniens ont offert un point (0-0) aux quelques 3 000 supporters qui s’étaient amassés dans l’arène vétuste mais non moins mythique de Saint-Ouen.

Avec ce succès et 55 points au compteur, le Red Star est assuré de décrocher le titre de champion de National 1 et valide son accession directe pour la Ligue 2. De son côté, Grenoble (51 points), vainqueur à Concarneau (0-1), conforte sa deuxième place, profitant du résultat nul du troisième, Béziers (49 points), à Chambly (0-0), pour garder ses distances en vue de l’accession directe. Avant la dernière journée, les Isérois conservent deux points d’avance sur les Bitterois, actuels barragistes, dans l’optique de la montée en Ligue 2.