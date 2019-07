C’est un dossier qui passionne outre-Manche. Harry Maguire (26 ans) est sur les tablettes de Manchester United depuis des semaines maintenant mais la situation du défenseur est encore loin d’être réglée. En effet, Brendan Rodgers a confié que les Foxes n’avaient pas reçu d’offre satisfaisante à leurs yeux et qu’ils n’étaient pas dans l’obligation de vendre le joueur.

« Le club est dans un excellent état de santé car il n’y a aucune pression pour vendre un joueur. Et si un joueur quitte Leicester City, la valorisation devra être respectée, juge le coach de Leicester dans des propos rapportés par le Daily Mail. Nous avons un joueur de haut niveau, considéré par les clubs de haut niveau. Je respecte cela parce que je comprends pourquoi, mais aucune offre proche de nos attentes nous a permis de regarder cela de plus près. » Les Red Devils devront se montrer convainquant pour que les Foxes lâchent l’international anglais (20 sélections, 1 but).

