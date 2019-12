Cet hiver, Erling Braut Håland est d’ores et déjà l’une des grandes stars du mercato. Les meilleurs clubs du Vieux Continent souhaitent mettre la main sur le joueur de Salzbourg. La presse italienne assure même ce matin que la Juventus aurait l’avantage. En Angleterre, on mise plutôt sur Manchester United, où officie son compatriote Ole Gunnar Solskjaer. Des concurrents de taille pour un club comme Leipzig, également sur le dossier. Interrogé par Sport 1, Oliver Mintzlaff, le directeur du football de l’écurie allemande, a fait le point sur cette piste.

« Oui, nous l’avons rencontré. Nous sommes très intéressés par le joueur. Il a écouté, logiquement, et il est très ouvert à un mouvement. Il aimerait changer (de club) au plus tard cet été. Mais ce n’est pas facile. Il y a Manchester United, la Juventus Turin, le Borussia Dortmund... Notre club a des limites et il y a des salaires que nous ne pouvons pas proposer. C’est toujours le même cliché : nous pouvons tout acheter et nous pouvons tout faire. Malheureusement, là, nous ne pouvons pas sinon Hâland serait déjà avec nous ».