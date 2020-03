Le RB Leipzig accueille Tottenham ce mardi soir pour le compte des 8es de finale retour de Ligue des Champions (match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Les Allemands, vainqueurs à l’aller à Londres (0-1), partent évidemment avec la faveur des pronostics. Julian Nagelsmann ne veut cependant pas s’enflammer et compte aligner son onze type. Peter Gulasci sera dans les buts. En défense, on retrouvera Dayot Upamecano, accompagné par Lukas Klostermann et Marcel Halstenberg. Nordi Mukiele et Angeliño animeront les flancs, tandis que Marcel Sabitzer et Konrad Laimer s’occuperont de l’entrejeu.

La ligne d’attaque, elle, sera composée de Christopher Nkunku, Timo Werner et Patrik Shick. José Mourinho, lui, compte ses blessés, notamment devant où Harry Kane, Heung-min Son et Steven Bergwijn sont forfaits. Le Special One pourra néanmoins compter sur son portier Hugo Lloris, ses défenseurs Serge Aurier, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, ses milieux Eric Dier et Giovanni Lo Celso et ses attaquants Lucas Moura et Dele Alli.