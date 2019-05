Si Nice va devoir se renforcer en attaque, la cellule de recrutement emmenée par Gilles Grimandi est aussi attentive sur d’autres postes. D’après les informations de Nice Matin, le profil de Cheick Doucouré est suivi avec beaucoup d’attention.

Le milieu de terrain de 19 ans sort d’une belle saison (27 matches, 2 buts et 2 passes décisives) avec le RC Lens en Ligue 2 où il s’est révélé. Il va même jouer les barrages avec les Sang et Or face au Paris FC. Le Malien, sous contrat jusqu’en 2022, devrait avoir l’embarras du choix durant ce mercato.