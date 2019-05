Leon Bailey a bien failli ne jamais porter les couleurs de la Jamaïque, son pays natal. L’ailier du Bayer Leverkusen aux 17 buts et 11 passes décisives en deux saisons en Allemagne aurait dû faire ses débuts avec les Reggae Boyz en octobre dernier mais avait refusé de fouler la pelouse. Et pour cause, le joueur de 21 ans avait réclamé et obtenu que son demi-frère, Kyle Butler, fasse également parti de la sélection. Si la Fédération avait d’abord accepté, elle n’avait ensuite pas tenu parole.

Dès lors, les spéculations sur son avenir en sélection étaient allées bon train. La Belgique, où il était passé, du côté de Genk, l’Angleterre, qui avait accueilli ses grand-parents, ou l’Allemagne, où il évolue actuellement. Après entretenu le flou, l’intéressé a révélé son choix définitif il y a quelques jours : Leon Bailey a choisi de jouer pour la Jamaïque. Aujourd’hui est sortie la liste des 23 Jamaïcains U23 retenus pour disputer une rencontre amicale face aux Etats-Unis (5/06 à l’Audi Field de Washington), dans laquelle le Kid de Kingston figure, affublé du numéro 15. Son demi-frère, Kyle Butler, propriété du Linzer ASK, dauphin du RB Salzburg en première division autrichienne, n’est lui pas présent.