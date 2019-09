Interrogé par RMC Sport, le directeur sportif du Paris SG Leonardo a expliqué quelle était sa recette pour que le club de la capitale parvienne à performer à nouveau en Ligue des Champions. Des mots qui rappelleront la sortie d’un certain Kylian Mbappé après le 8e de finale aller de C1 la saison passée à Manchester United.

« Si on réussit, dans ce groupe, avec ces joueurs, à canaliser, à créer une ambiance, à emmener les joueurs et à souder autour d’objectifs communs, on peut devenir une équipe très forte. (...) Il faut trouver une complicité d’objectifs, régler des problèmes. Mettre en place du travail et de l’implication. Il faut aussi sortir un peu de la peur, qui existe parce que Paris n’a jamais gagné ce trophée. On a tellement de bonnes choses ici à Paris », a-t-il lancé. Le message est passé.

