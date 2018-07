Officiellement joueur de l’Athletic Bilbao depuis ce lundi, Yuri Berchiche (28 ans) a laissé un message aux supporters du Paris SG sur ses réseaux sociaux. « Chers supporters du Paris Saint-Germain. Ce fut un authentique plaisir de porter ce maillot durant cette saison. Ce fut court, mais très intense et beau à la fois. Je ne garde que d’excellents souvenirs de cette incroyable étape durant laquelle j’ai vécu dans une ville spectaculaire et eu le privilège de jouer dans l’un des meilleurs clubs d’Europe. Je me sens chanceux d’avoir pu partager le même vestiaire que ces joueurs et d’avoir pu jouer dans un stade comme le Parc des Princes. N’ayez pas le moindre doute que je continuerai à vous supporter et vous encourage de loin. Je suis sûr que de grandes joies et beaucoup de succès attendent ce club à l’avenir. Merci au PSG de m’avoir fait vivre l’une des meilleures années de ma vie. Allez Paris ! », a-t-il posté.

Le latéral gauche espagnol n’a pas non plus manqué de placer une dédicace spéciale à Javier Pastore, Angel Di Maria, Giovani Lo Celso et Edinson Cavani, photo à l’appui. « Ce que je garderai aussi de Paris, c’est cette famille. Dès que nous sommes arrivées, nous nous sommes sentis à la maison et ce fut grâce à tous les moments que nous avons passés ensemble. Je vous souhaite le meilleur, à chacun, et vous savez que nous serons toujours là pour vous. On vous aime », a-t-il lancé.