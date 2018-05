Présent lors de victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France face aux Herbiers, Emmanuel Macron aurait reçu un cadeau de la part du club francilien. D’après L’Equipe, le chef d’État aurait reçu une tour Eiffel aux couleurs du PSG de la part de Nasser Al-Khelaifi.

Sa femme, Brigitte Macron aurait de son côté reçu un bouquet de fleurs. Le couple, le président parisien et un des conseillers proches de ce dernier ont ensuite été rejoints par Nicolas Sarkozy, ancien président et fan invétéré du Paris Saint-Germain. Le club de la Capitale a aussi offert un plateau en argent et un maillot du club dédicacé par tous les joueurs au président des Herbiers, Michel Landreau.