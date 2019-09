L’Olympique Lyonnais reçoit ce soir le Zénith Saint-Pétersbourg pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions du Groupe G. Au cœur d’un groupe très ouvert et où tout le monde semble avoir sa chance entre l’OL, le Zenith, le SL Benfica et le RB Leipzig. Les matchs à domicile comme celui de ce soir auront leur importance, et les Lyonnais devront en prendre conscience, eux qui restent sur des statistiques assez étonnantes.

En effet, l’OL reste sur cinq matchs nuls d’affilée à domicile face au FC Barcelone (0-0), à Manchester City (2-2), à Hoffenheim (2-2), au Shakhtar (2-2) l’année dernière et face à Séville (0-0) lors de la saison 2016-2017. Pire, depuis que le club présidé par Jean Michel Aulas évolue au Groupama Stadium, le bilan en Ligue des Champions est de quatre matchs nuls et une défaite contre une seule victoire, lors du baptême de la nouvelle enceinte lyonnaise en C1 lors du match face au Dinamo Zagreb (3-0) en septembre 2016. Une habitude à perdre.

