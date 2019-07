Comme les autres formations, l’OGC Nice va avoir de nouveaux maillots pour la saison prochaine. Et ce vendredi, le club niçois a dévoilé ses nouvelles tuniques pour l’exercice 2019-2020. Concernant la maillot domicile, l’équipementier, Macron, n’a rien changé en conservant les bandes verticales et les couleurs du club, à savoir le rouge et le noir.

Au niveau des deux autres tuniques, les Aiglons évolueront soit en gris, soit en bleu. Ce maillot bleu, avec des bandes horizontales aux couleurs de l’OGCN, ressemble d’ailleurs fortement au maillot de la Sampdoria de Gênes, en Italie.

Les voilà ! L’@ogcnice et @MacronSports vous présentent les nouveaux maillots des Aiglons pour la saison 2019-20. pic.twitter.com/VcVbT6EXi3 — OGC Nice (@ogcnice) July 5, 2019

