Habillé par Hungaria jusqu’ici, Reims change d’équipementier cette saison. C’est désormais Umbro qui s’occupera des maillots du club historique, et ce pour les cinq prochaines saisons.

La marque anglaise vient ainsi de dévoiler les trois maillots du Stade de Reims pour la saison à venir. Le maillot domicile reste assez classique, le maillot extérieur est bleu et le third est plutôt sobre, blanc avec les logos en rouge. On notera le drapeau tricolore sur les manches du domicile et du third.

Prêts à écrire l’histoire ! Voici les nouveaux maillots Home & Away @UmbroFrance du @StadeDeReims pour la saison 2019/2020 de @Ligue1Conforama #NousSommesReims pic.twitter.com/pBtroWA82q — Umbro France (@UmbroFrance) 6 juillet 2019

