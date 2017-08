Hier, c’étaient les coéquipiers de Neymar à Barcelone qui exprimaient leur agacement quant au feuilleton Neymar au PSG. Aujourd’hui 1er août, ce sont les supporters du club qui crient « basta ». Sur le réseau social Twitter, certains socios ont publié des photos sans équivoque : des tracts affichés dans les rues de Barcelone avec la tête de Neymar, des sigles dollars autour et l’inscription : « On recherche le traître. ».

Le doute est levé : Neymar n’est plus le bienvenu au Barça. La faute à son très probable départ vers le PSG. Un départ jugé soudain et surmédiatisé. Ces derniers jours, l’international brésilien de 25 ans était à Shanghaï, en Chine.

Barcelona fans have put up a poster outside Camp Nou with Neymar's photo and calling him a mercenary. They want him out of the club. pic.twitter.com/J7nuHFgU2z

— Sán (@Zizouology) 1 août 2017