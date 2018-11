On disputait la 14e journée de Liga ce soir. Avec, en ouverture, la rencontre opposant le Rayo Vallecano, 19e et avant-dernier, à Eibar, 10e et qui restait sur un succès de prestige face au Real Madrid (3-0). Des Basques qui pouvaient chiper la 6e place aux Merengues en cas de succès à Vallecas.

Mais si les Franjirrojos n’avaient plus remporté le moindre match depuis le 14 septembre (victoire 0-1 en déplacement à Huesca, 20e), ils sont ce soir parvenus à vaincre la malédiction grâce à Adri Embarba, unique buteur sur une jolie déviation au premier poteau. Une réalisation qui offre au Rayo Vallecano son premier succès de la saison à domicile (1-0) ! Le Rayo n’est plus qu’à trois points du 17e et premier non relégable, Leganés.