Pour son onzième match de la saison en Liga, l’Athletic Bilbao (12e, 13 points) recevait l’Espanyol (19e, 8 pts) à l’Estadio San Mamés. Le club basque, en cas de victoire, pouvait grappiller quelques places dans la première partie de tableau. En face, la formation catalane avait l’occasion de sortir provisoirement de la zone rouge.

Rapidement, Muniain ouvrait le score pour l’Athletic Bilbao (4e, 1-0). Le joueur de 26 ans insistait et marquait un doublé avec un deuxième but quelques minutes plus tard (17e, 2-0). En deuxième période, le pauvre Victor mettait le ballon au fond de ses propres filets (79e, 3-0). L’Athletic Bilbao s’imposait pour passer 8e. L’Espanyol restait 19e.