La légende Iker Muniain quitte Bilbao

Une légende basque s’en va. Formé à Bilbao, Iker Muniain a tout connu dans son club de cœur. Plus jeune joueur à débuter (16 ans), il en est devenu le capitaine depuis plusieurs saisons. Et quoi de mieux que de partir sur un sacre pour écrire un peu plus sa légende ? C’est ce qu’a réussi à faire l’attaquant de 31 ans en ramenant la Coupe du Roi à la maison. Car dans une vidéo publiée par le club ce mercredi, Iker Muniain a annoncé son départ du club.

«Je suis arrivé à Bilbao à 12 ans en tant qu’enfant, et aujourd’hui, deux décennies plus tard, je dois vous annoncer que je quitterai le club en fin de saison après 15 saisons en équipe première. Je pars après avoir accompli mon rêve et après avoir ramené un trophée après 40 ans d’attente», a-t-il notamment lancé. «Iker Muniain a informé le Club que, par sa propre décision, il cessera d’être joueur de l’Athletic à la fin de cette saison. Le moment et la façon dont le capitaine a choisi de dire au revoir à l’équipe de sa vie représentent un nouvel exemple de l’amour inconditionnel du numéro 10 rouge et blanc pour l’Athletic Club» a, de son côté, écrit le club basque.