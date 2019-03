La 29e journée de Liga démarrait ce vendredi soir avec une affiche entre Girone (12e) et l’Athletic Bilbao (9e). Deux équipes au coude à coude en championnat qui s’affrontaient pour se rapprocher des places européennes. Girone mettait rapidement la pression mais Stuani ne parvenait pas à conclure (5e). Dans la foulée, Williams répondait mais butait sur le portier adverse (21e).

Stuani s’obstinait, mais il échouait une nouvelle fois (23e). Ce n’était que partie remise puisqu’il ouvrait le score un peu plus tard (1-0, 37e). Mais au retour des vestiaires, Williams lui répondait et égalisait (1-1, 53e). L’ailier de l’Athlétic se montrait décisif une nouvelle fois et trouvait Raul Garcia pour donner l’avantage aux visiteurs (1-2, 59e). Les locaux ne parvenaient pas à revenir et laissaient filer les points. Bilbao l’emportaient donc 1-2.