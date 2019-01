Après le succès du Real Madrid un peu plus tôt dans la journée, l’Altético de Madrid avait l’occasion de revenir à deux points du FC Barcelone en cas de victoire sur la pelouse de Huesca. Les locaux, toujours derniers du championnat, voulaient éviter une 13e défaite cette saison. Mais finalement, ce sont bien les Colchoneros qui l’ont emporté (0-2). Après des occasions de Correa (6e), Lemar (19e) et Griezmann (25e), Lucas Hernandez ouvrait le score, bien trouvé par Koke (0-1, 31e). Son premier but sous les couleurs de l’Atlético de Madrid après 107 apparitions.

Au retour des vestiaires, Correa butait sur Santamaria (49e), avant qu’Arias ne double la mise pour les visiteurs, bien trouvé par Griezmann (0-2, 52e). Dans la dernière demi-heure, Koke marquait un troisième but, permettant aux siens de faire le break (0-3, 72e). L’Atlético de Madrid prend 5 points d’avance sur le Real Madrid et revient à deux petits points du FC Barcelone.