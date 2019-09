Après sa défaite face à la Real Sociedad (0-2) la semaine passée et son match nul contre la Juventus lors de la 1ère journée de Ligue des Champions (2-2), l’Atlético de Madrid accueillait ce samedi le Celta de Vigo dans le cadre de la 5e journée de Liga, avec comme objectif de s’imposer pour au moins terminer la semaine sur une bonne note.

Mais contre la formation de Fran Escribá, les Colchoneros n’ont jamais trouvé le chemin des filets malgré une vingtaine de tentatives sur le but de Blanco (0-0). À cause de ce match nul, le club madrilène manque la première place et reste deuxième. Le Celta de Vigo est 14e. À noter qu’un peu plus tôt dans la journée, Levante et Eibar se sont également quittés sur un nul 0-0.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10