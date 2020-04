Comme la Ligue 1 ou encore la Premier League, la Liga a elle aussi été stoppée suite à la pandémie de Covid-19. Et concernant la suite de la saison, personne ne sait vraiment quand les matches vont pouvoir reprendre. Du coup, la fédération espagnole de football (RFEF) multiplie les réunions pour travailler sur la fin de cette saison 2019-2020. Et comme le rapportent les médias espagnols, comme AS, plusieurs décisions ont été prises ce jeudi. Premièrement, la RFEF est d’accord pour que la saison actuelle aille plus loin que le 30 juin.

Le média espagnol explique par exemple que la fédération a vraiment l’intention de finir l’exercice en cours, même s’il faudra jouer en septembre. Deuxièmement, si le championnat venait à être définitivement stoppé, les quatre premiers iraient alors en Ligue des Champions la saison prochaine, à savoir le FC Barcelone, le Real Madrid, le Séville FC et enfin la Real Sociedad. Pour la Ligue Europa, Getafe et l’Atlético de Madrid devraient donc obtenir leur billet. Mais pour le troisième billet pour la C3, cela se complique. Si la finale de Copa del Rey est jouée et que la Real Sociedad l’emporte face à ’lAthletic, le septième, à savoir le Valencia CF, serait alors qualifié. Mais si celle-ci ne se dispute pas, c’est le club basque présent en finale cette année qui ira automatiquement en Ligue Europa.