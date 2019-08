Troisième journée de Liga en Espagne, avec au programme, après le nul entre Osasuna et le FC Barcelone (2-2), deux rencontres serrées sur le papier. Au Coliseum Alfonso Perez, très beau cinquième l’an passé, Getafe accueillait le Deportivo Alavés pour tenter de lancer sa saison, après s’être incliné face à l’Atlético et avoir partagé les points contre Bilbao. Si Jorge Molina, 37 ans, ouvrait le score sur une passe précise de Cucurella (1-0, 24e), sept minutes plus tard c’est Joselu qui égalisait pour le Deportivo Alavés, au terme d’un cafouillage d’anthologie (1-1, 31e). Les deux équipes en restaient là. Getafe est 13e avec 2 points, alors que le Deportivo Alavés est 6e et toujours invaincu avec 5 points.

Dans l’autre rencontre de la soirée, Levante recevait le Real Valladolid avec l’ambition de confirmer le succès glané face à Villarreal le weekend passé. A l’Estadi Ciutat de València, il aura fallu attendre les dix dernières minutes pour voir des buts. Sergio Leon ouvrait le score dans les six mètres, à la retombée d’un centre dévié de la tête par le malheureux Pedro Porro, arrivé cet été de Girona - en passant par Manchester City (1-0, 83e). Dans les arrêts de jeu, les Granotes assurait leur deuxième succès de la saison grâce à Jose Morales, qui terminait le travail en deux-temps, après un bel arrêt de Jordi Masip (2-0, 90e+4). Avec ce succès, Levante prend provisoirement la 3e place du classement. Le Real Valladolid est dixième.

