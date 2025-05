Le cas Ibrahima Konaté fait trembler Liverpool !

Quel avenir pour Ibrahima Konaté ? Pour l’heure difficile de le dire mais le futur de l’international français (21 sélections) ne cesse de faire parler ces derniers mois. Lié à Liverpool jusqu’en juin 2026, le défenseur de 25 ans reste convoité par de nombreuses écuries européennes. Si nous vous avions récemment affirmé que le PSG n’avait, jusqu’alors, montré aucun intérêt pour l’ancien joueur du RB Leipzig, le Real Madrid - bien décidé à se renforcer - pourrait de son côté bien passer à l’action dans les prochaines semaines.

Un intérêt alarmant logiquement la direction du club de la Mersey, qui plus est après le départ acté de Trent Alexander-Arnold. En fin de contrat avec les Reds, le piston anglais a récemment annoncé qu’il allait quitter la formation liverpuldienne en fin de saison. En passe de rejoindre le Real Madrid, l’international anglais (33 sélections, 4 buts) - qui pourrait même porter le maillot madrilène lors de la prochaine Coupe du monde des Clubs - devrait, à ce titre, être remplacé par Jeremie Frimpong, aujourd’hui sous les couleurs du Bayer Leverkusen.

Konaté n’a toujours pas décidé

Pour autant, Marca affirme, ce vendredi, que le board des Reds ne digère pas le choix de TAA et redoute désormais un scénario similaire avec Konaté. Arrivé du côté d’Anfield en juillet 2021, le natif de Paris n’a, en effet, toujours pas prolongé son contrat avec le champion d’Angleterre, et ce malgré plusieurs propositions de renouvellement au cours des dernières semaines. Un blocage qui ne manque pas d’inquiéter les hautes sphères de Liverpool, conscient de l’intérêt madrilène et de l’apport du droitier d’1m94 au sein de la charnière centrale des Reds.

Auteur de deux buts et deux passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues, le numéro 5 de Liverpool reste, en effet, un pilier de la défense et un éventuel départ représenterait donc une terrible perte pour l’équipe d’Arne Slot. Récemment interrogé sur son avenir, le principal concerné avait lui plus ou moins botté en touche assurant que «tout ce qui se passe par rapport à ma situation contractuelle, ce sont mes agents, mes conseillers qui s’occupent de ça». Une chose est sûre, les Reds vont désormais tout faire pour retenir l’ex-Sochalien et ainsi conserver un effectif compétitif.