Xabi Alonso a mis un coup de pression à 6 joueurs du Real Madrid

Les joueurs du Real Madrid sont au repos jusqu’au début du mois d’août. Après une saison 2024/2025 interminable, les Merengues profitent de vacances bien méritées, mais ils savent qu’à leur retour, ils vont devoir être bien meilleurs que ce qu’ils ont montré ces derniers mois. L’opinion publique madrilène ne tolèrera pas une nouvelle saison sans titre majeur, et on imagine que c’est aussi le cas de Florentino Pérez, qui a donné des moyens à Xabi Alonso cet été, et qui pourrait encore signer un énorme chèque pour Rodri (Manchester City).

Ce qui est sûr, c’est qu’à la reprise, la bande de Vinicius Jr et de Kylian Mbappé va transpirer à l’entraînement… Le nouveau coach du Real Madrid se veut très exigeant et il a pu tirer des premiers enseignements lors du Mondial des Clubs, où on a vu des choses intéressantes, et d’autres moins, avec cette élimination face au Paris Saint-Germain qui a fait énormément parler à Madrid.

Plusieurs joueurs visés

Comme l’indique Marca, certains joueurs savent qu’ils vont devoir, dès la reprise, montrer un meilleur visage que lors de cette Coupe du Monde des Clubs. Xabi Alonso a ainsi fait passer des messages, de façon directe et indirecte, à plusieurs joueurs de qui il attend bien plus. C’est le cas de Rodrygo, de Brahim Díaz et de Raul Asencio, auteur d’une compétition désastreuse dans l’axe de la défense. S’ils souhaitent rester et jouer, les trois vont devoir hausser leur niveau de performance.

Avec d’autres joueurs, Xabi Alonso a été très clair concernant une autre problématique : ils risquent de peu jouer cette saison. C’est le cas d’Andriy Lunin, le portier remplaçant de Thibaut Courtois. De même pour Fran Garcia et Ferland Mendy, et l’un d’entre eux, s’ils décident de rester, va avoir un temps de jeu rachitique suite à l’arrivée d’Alvaro Carreras. Ces joueurs savent donc à quoi s’en tenir.