La huitième journée de la Liga continuait en ce samedi après-midi. La lanterne rouge de Liga, Leganés, recevait Levante qui pointait à la treizième place avant le coup d’envoi du match. Et les hommes de Paco López se sont imposés (2-1) leur permettant de prendre provisoirement la neuvième place au classement. De leur côté, les derniers du classement n’ont toujours pas goûté à la victoire avec deux matchs nuls et six défaites en huit matchs cette saison.

Marti Roger transformait le penalty en prenant le gardien à contre-pied juste avant la pause (45e+2). Sur un coup franc excentré côté droit, et alors que l’on pouvait penser à un centre, José Campaña s’est chargé de frapper un coup franc qui est parti directement dans le but pour inscrire le but du break (47e). L’ancien de la Ligue 1 et du Toulouse FC, Martin Braithwaite, réduisait le score grâce à un lob de l’extérieur de la surface (76e).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10