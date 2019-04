Après la victoire de Huesca face à Eibar, on avait droit à un autre match décisif dans la course au maintien entre Valladolid et Girona, respectivement seizième et dix-huitième au coup d’envoi de la rencontre. Ce sont les locaux qui se sont imposés, sur le score de 1-0.

Les Blanc et Violet ont pris l’avantage à la 67e minute, d’une superbe frappe de l’extérieur de la surface (1-0). Ils ne l’ont plus lâché... Valladolid remonte jusqu’à la quinzième place, dépassant son rival du soir, qui est dix-septième. Les Catalans, un temps candidats à l’Europe, peuvent donc terminer la journée dans la zone rouge...