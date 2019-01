Match reporté de la 17e journée de Ligue 1 suite au mouvement des gilets jaunes, le duel entre Angers et Bordeaux était attendu. Dominé par le SCO d’Angers, le premier acte tournait finalement à l’avantage des Girondins. A la réception d’un centre de Maxime Poundjé côté gauche, Samuel Kalu venait couper la trajectoire du ballon et donnait l’avantage aux siens (1-0, 31e).

En tête contre le cours du jeu, Bordeaux reculait au fur et à mesure des minutes et Jules Koundé était coupable d’une faute dans sa surface sur Romain Thomas (56e). Après utilisation de l’arbitrage vidéo, la faute était confirmée, mais Jeff Reine-Adélaïde loupait son geste (59e). Finalement, Mateo Pavlovic égalisait quelques minutes plus tard sur corner (1-1, 64e). Bordeaux reprenait finalement l’avantage grâce à un exploit de Yann Karamoh en toute fin de match (2-1, 90e +2). Au classement, Bordeaux remonte à la onzième place tandis qu’Angers est quinzième.