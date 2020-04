Après que Canal Plus a officialisé son refus de payer les droits TV restant à la Ligue de Football Professionnel (LFP) le 30 mars dernier, beIN Sports, le deuxième diffuseur de la Ligue 1 et diffuseur de la Ligue 2, a à son tour officialisé son choix de faire de même que la chaîne cryptée. Ces décisions fortes ont été prises en raison de l’impact financier lié à la pandémie de coronavirus en France.

L’Equipe nous apprend ce mercredi soir que la LFP a mandaté quatre présidents de clubs de l’élite française (PSG, OM, Toulouse et l’OGC Nice) afin de discuter avec Canal Plus au sujet des 110 millions d’euros non versés (le 5 avril) aux pensionnaires de Ligue 1. Un bureau de la Ligue s’est réuni en urgence ce mercredi matin et a ainsi désigné à l’unanimité Nasser Al-Khelaïfi, Jacques-Henri Eyraud, Olivier Sadran et Jean-Pierre Rivère afin de tenter de convaincre Maxime Saada, le patron de la chaîne cryptée, de ne pas stopper les paiements.