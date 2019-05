La saison touche à sa fin, et le LOSC est déjà assuré de terminer à la deuxième place et donc de disputer la Ligue des Champions l’année prochaine. Parmi les principaux artisans de l’excellent parcours nordiste, on retrouve Jonathan Bamba.

L’attaquant de 23 ans vient d’ailleurs d’être nommé joueur du mois d’avril en Ligue 1. Au cours du mois écoulé, il a notamment marqué deux buts en quatre rencontres, brillant face au PSG et contre Nîmes. Il devance donc Andy Delort (Montpellier) et Khalifa Coulibaly (Nantes) qui étaient les deux autres candidats au trophée.