C’est peut-être le derby le plus bouillant de France. Ce dimanche, l’ASSE accueillait l’Olympique Lyonnais dans son enceinte. Un duel entre voisins et ennemis, respectivement troisièmes et quatrièmes, qui s’est cette fois terminé par un victoire de l’OL sur le gong (2-1) ! C’est Romain Hamouma qui avait ouvert le score, servi par Gabriel Silva (1-0, 21e). L’attaquant stéphanois s’était fait une belle place entre Denayer et Mendy avant de reprendre de la tête.

La rencontre était assez équilibrée, avec des situations chaudes des deux côtés. Les Gones allaient cependant égaliser à la 65e minute, via Nabil Fekir, sur penalty. Memphis Depay avait été fauché par Perrin dans la surface stéphanoise. On semblait se diriger vers un nul, grâce à de bons Stéphane Ruffier et Anthony Lopes notamment, mais c’est à ce moment là que Moussa Dembélé a décidé de marquer, de la tête, refroidissant tout Geoffroy-Guichard (1-2, 90e+5) ! L’OL remporte le derby et s’empare de la troisième place, dépassant son rival !