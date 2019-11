Suite et fin de la quatorzième journée de championnat de France ce soir, à Toulouse, où l’Olympique de Marseille se déplaçait pour défier les Violets. Sur une bonne dynamique dernièrement, les Phocéens avaient à cœur de gagner pour reprendre cette deuxième place, occupée par Angers au coup d’envoi de la partie. L’enjeu était bien différent pour la formation d’Antoine Kombouaré, dix-neuvième et sur une série de trois défaites. La rencontre s’est finalement conclue par une victoire marseillaise sur le score de 2-0.

Si Reynet sortait une parade décisive sur une tête de Perrin dès la deuxième minute, les débuts de la partie étaient assez équilibrés, avec une équipe toulousaine qui exerçait un pressing assez agressif. Peu avant la pause, Steven Moreira écopait d’un rouge après un tacle dangereux sur Bouna Sarr (41e). Mais les Marseillais n’allaient pas pour autant se montrer plus dangereux dans l’immédiat, si ce n’est sur cette tête de Dario Benedetto (56e). Le chrono défilait et Mandanda devait même se montrer décisif devant Sangaré (72e). C’est finalement Benedetto qui allait ouvrir le score, éliminant Reynet pour pousser le ballon au fond après un caviar de Payet (0-1, 76e). Radonjic doublait la mise quelques minutes plus tard d’une belle action individuelle, crochet inclus (0-2, 80e). Les trois points en poche, Marseille repasse donc deuxième.