Un match pour se racheter. Après avoir perdu la finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais samedi dernier (2-2, 5 t.a.b à 6), le Paris Saint-Germain a subi une nouvelle défaite mardi soir face à Montpellier (2-3) en match en retard de la 34e journée de Ligue 1. Le club de la capitale, qui retrouvait son public du Parc des Princes aujourd’hui face à l’OGC Nice (35e journée de L1), devait son renouer avec la victoire pour ne pas continuer à gâcher sa fin de saison. En face, les Aiglons pouvaient rejoindre le MHSC, sixième, en cas de succès.

Après une première période sans un but, les vingt-deux acteurs revenaient sur la pelouse pour la deuxième période et Ganago fusillait Areola pour donner l’avantage à l’OGCN (46e, 0-1). Boostés, les Aiglons poussaient et Saint-Maximin trouvait la barre transversale (58e). Et après ce raté, Di Maria obtenait un penalty suite à une faute de Burner. Neymar s’élançait et transformait (60e, 1-1), marquant ainsi son 50e but sous les couleurs parisiennes. Cavani pensait ensuite donner l’avantage aux siens mais son but était logiquement refusé pour un hors-jeu (63e). Finalement, l’Uruguayen avait une nouvelle occasion de donner la victoire au PSG mais ce dernier butait sur Benitez sur penalty (90e+3) ! Les deux équipes se quittaient donc dos à dos (1-1) et le club de la capitale enchaînait un troisième match sans victoire.