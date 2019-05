Une semaine après son match nul au Parc des Princes face à l’OGC Nice, le Paris Saint-Germain se rendait ce samedi au stade Raymond-Kopa pour y défier Angers dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Sur une série de trois matches sans succès toutes compétitions confondues, le club de la capitale voulait renouer avec la victoire aujourd’hui. En face, le SCO devait confirmer son bon résultat du week-end dernier contre Bordeaux (1-0). Après une frappe de Tait (10e) et un arrêt exceptionnel de Buffon devant Bahoken (16e), Cavani ouvrait le score mais son but était refusé pour un hors-jeu (18e). Deux minutes plus tard, Neymar se chargeait d’inscrire le premier but de la partie d’un coup de tête (20e, 1-0).

Suite à des occasions de Pajot (29e) et Cavani (38e), les deux équipes regagnaient les vestiaires. Après la pause, le PSG poussait et Di Maria faisait le break, lui aussi de la tête (58e). Le SCO pensait alors relancer la rencontre mais le but de Tait était également refusé pour une position de hors-jeu (74e). Finalement, l’équipe de Stéphane Moulin trouvait la faille en fin de match. Pour une faute sur Kanga, Marquinhos était expulsé et offrait un penalty aux locaux. Tait marquait en deux temps puisque Buffon repoussait son penalty (88e, 2-1). Mais le PSG tenait bon derrière. Dans l’ouest de la France, la formation de Thomas Tuchel s’imposait donc 2-1 pour la dernière de la saison de Neymar, suspendu pour les prochaines rencontres. Invaincu à domicile depuis quasiment quatre mois, Angers rechutait à la maison mais restait à la 12e place.