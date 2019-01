Un match très attendu. Après son élimination en quart de finale de Coupe de la Ligue BKT face à l’En Avant de Guingamp mercredi soir au Parc des Princes (1-2), le Paris Saint-Germain devait réagir ce samedi en déplacement à Amiens pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Invaincu en championnat (15 victoires, 2 nuls), le club de la capitale voulait conserver son invincibilité et s’envoler encore un peu plus en tête de la L1. En face, l’ASC (17e, 18 pts) restait sur trois matches sans défaite et voulait créer l’exploit pour s’éloigner de la zone rouge. Après une première frappe amiénoise (5e), les Parisiens commençaient à créer le danger. Gurtner s’imposait d’abord devant Draxler (8e). Derrière, Bernat (14e), Mbappe (16e) ou encore Di Maria (34e) ne trouvaient pas non plus la faille. La première période se terminait finalement sur un sauvetage d’Areola devant Gnahoré (45e+2). Au retour des vestiaires, les hommes de Thomas Tuchel cherchaient toujours à casser le verrou amiénois, mais la défense de l’ASC tenait le coup. Jusqu’à la 56e minute.

Sur un corner de Draxler, Di Maria armait une frappe contrée du bras par Blin. M. Batta demandait l’aide de la VAR mais ne changeait pas sa décision. Cavani s’emparait du ballon et l’attaquant uruguayen prenait à contre-pied Gurtner pour ouvrir le score (57e, 0-1). Et les affaires ne s’arrangeaient pas pour les troupes de Christophe Pélissier, puisqu’Adénon était exclu suite à un deuxième avertissement (67e). En infériorité numérique, les Amiénois laissaient alors plus d’espaces, pour le plus grand bonheur des Parisiens. Draxler lançait Cavani dans la profondeur qui centrait vers Mbappé, dont la frappe ne laissait aucune à Gurtner (70e, 2-0). Après ce but du break, les champions de France trouvaient encore le chemin des filets. Marquinhos aggravait en effet la marque à la 79e minute (0-3). Le score ne bougeait plus et le Paris SG s’imposait donc 3-0 face à Amiens. La machine est relancée !

