À vos agendas ! La Ligue de Football Professionnelle continue de dévoiler la calendrier TV des matches de Ligue 1. Et ce jeudi, c’est la 11e journée qui est à l’honneur. Celle-ci se déroulera du 25 au 27 octobre 2019. En ouverture, le FC Nantes recevra l’AS Monaco, le vendredi à 20h45 sur Canal+ Sport.

Le samedi à 17h30, Lille affrontera Bordeaux, à domicile, en direct sur Canal+. Le multiplex de 20h proposera des rencontre entre Lyon et Metz, Montpellier et Angers ou encore entre Strasbourg et Nice, le tout retransmis sur les antennes de beIN Sports. Enfin, le dimanche se clôtura avec le Classique de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille à 21h sur Canal +.

