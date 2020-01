Trois jours après leur match nul spectaculaire au Parc des Princes (3-3), le PSG et l’AS Monaco se retrouvaient ce mercredi soir au Stade Louis-II pour un match en retard comptant pour la 15e journée de Ligue 1. Huitième avec 29 points, la formation du Rocher pouvait s’emparer de la quatrième place en cas de succès. Le club de la capitale, leader avec 46 unités, voulait prendre ses distances avec l’OM (2e, 41 pts). Lancé dans la profondeur par Di Maria, l’ancien joueur de l’ASM Mbappé ouvrait le score d’une frappe croisée du droit (24e, 0-1).

Avant la pause, Kurzawa obtenait un penalty pour une légère faute de Glik dans la surface. Neymar prenait alors le ballon et faisait le break (45e+2, 0-2). En deuxième période, Pablo Sarabia enfonçait le clou sur un service de Verratti (72e, 0-3), mais Bakayoko sauvait l’honneur en fin de match (87e, 1-3). Finalement, dans le temps additionnel, Mbappé s’offrait un doublé et aggravait le score (90e+1, 1-4). Le PSG s’imposait donc en Principauté (4-1) et prenait huit points d’avance sur son dauphin, l’OM. L’AS Monaco descendait à la neuvième place.