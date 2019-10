En clôture de la 11e journée et pour le 98e Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, la soirée a viré au cauchemar pour les Marseillais. En effet, les Parisiens ont déroulé avec quatre buts en première période ! Des réalisations signées Mauro Icardi (11e, 26e) et Kylian Mbappé (32e, 44e).

Trop frileux, les Phocéens n’ont pu qu’assister, impuissants, à la démonstration parisienne. Ils ont bien tenté de relever la tête en seconde période mais les joueurs du club de la capitale étaient tout simplement trop forts. Au final, les Olympiens repartent avec une valise (4-0). Paris conforte un peu plus sa place de leader alors que l’OM est désormais 7e au classement (16 pts).