Reprise dès le 3 ou le 17 juin ? Fin de saison raccourcie ? Matchs intégralement à huis clos ? Peu à peu, on commence à avoir des petits indices sur la suite de la saison, mais pour l’instant, la seule chose que l’on sait vraiment c’est que la majorité des clubs souhaite reprendre. Mais comme l’a expliqué le coach nantais Christian Gourcuff au Télégramme, cette fin de saison sera spéciale, et ce à cause de plein de problématiques qui restent pour le moment sans réponse...

« Il ne faut pas se faire d’illusion, ça va être un championnat tronqué. La coupure, les conditions de celle-ci, les matchs tous les trois jours… Oui on peut le faire, mais oui aussi, ça va changer la donne. Quid du mercato avec des joueurs qui sont libres au 30 juin ? Ça va poser de nombreux problèmes juridiques. Beaucoup de choses ne sont pas réglées, notamment en ce qui concerne les déplacements : les avions, les hôtels qui ne seront pas ouverts… Comment fera-t-on ? Sans oublier les huis clos, qui, pour moi, dans le football, sont une aberration. Et puis il y a les groupes ultras qui ne sont pas d’accord et peuvent menacer de se rassembler aussi », a lancé le tacticien. Autant dire que les coachs sont tout autant dans le flou que nous...